El exdelantero no tuvo pelos en la lengua para decir, en una entrevista con Los 40 Principales, que Aco Pérez, con quien tuvo una pelea en ‘Survivor’, no le cae bien, pues no le transmite buenas energías.

“La persona que no me trago… ¿la verdad? A Aco Pérez. Se cree de sangre azul, le falta humildad, se creía más que todos”, declaró Medina, como se escucha en este video:

El exjugador se refirió a situaciones que vivió en el ‘reality’ con el actor barranquillero que hicieron que su relación no fuera la mejor. “[…] Él me celebraba en la cara [cuando ganaba alguna prueba] y yo sentía esa rabia. Uno sabe, uno sabe que uno no le cae bien a alguien y yo le caigo mal a él”, agregó.

Aseguró que lo lleva “en la mala” desde que ambos estaban en la mismo equipo porque, según él, Pérez lo minimizaba y además alardeaba de sus viajes y dinero.

“Él me veía diminuto. Siempre era el pluma blanca, y hablaba mucho de que ‘viajé a España, que viajé a un lado, que viajé al otro, que esta plata…’ O sea, hablaba siempre de dinero, que él era el que más tenía. A mí me incomodan las personas así”, declaró.

Las asperezas entre Medina y Pérez no se quedaron en el programa de RCN y por eso el barranquillero sigue estando en su lista negra del exgoleador.

