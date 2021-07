El niño venezolano se presentó con éxito en la audición del programa del Canal Caracol, donde luego de convencer a los jurados entró para integrar al equipo de Andrés Cepeda.

Jackson Barreto contó que tuvo el respaldo de Molina, a quien presentó como su ‘madrina’ durante la entrevista que tuvo con Laura Acuña en la introducción antes del canto.

La venezolana Reina Isabel Maramara, la madre del pequeño, advirtió que quiere volver a tener al menor junto a ella en su país y dijo que no lo está vendiendo.

Por eso, Esther Molina salió al paso para responder a las afirmaciones que hizo la madre por la aparición del niño en el programa de la televisión colombiano.

‘La voz kids’: qué dijo la mujer que inscribió al niño venezolano

Molina recordó que al conocer a Jackson Barreto en su tienda en Arauca para que lo dejara cantar y le regalara algo hubo una conexión que la motivó a empezar a ayudarle, según dijo en el portal El Pitazo.

“Soy madre de tres hermosos niños y me conmoví. Le tomé mucho afecto al niño y no solamente lo hago con Jackson, también lo hago con otros niños y otras personas porque me considero una persona altruista”, aseguró.

La comerciante aclaró que la madre le dio el consentimiento legal para que tuviera el reconocimiento de Bienestar Familiar, lo que permitió la participación en ‘La Voz kids’.

“La mamá estuvo de acuerdo y me firmó los papeles para poder inscribirlo en Caracol”, advirtió Molina, que agregó que “en ningún momento quiero quitarle el niño”.

La mujer indicó que a pesar de no dar detalles del proceso de custodia, hay un procedimiento abierto y que ella tiene de manera provisional al menor.

Ese portal también conversó con el padrastro del niño, José Gregorio Carrasco, que fue pareja de la madre y que confirmó la autorización de esa mujer, que había dicho lo contrario.