Colombia conoció acerca del pequeño cantante luego de su audición en ‘La voz kids’, donde el niño de 11 años cantó ‘Mi salón está de fiesta’ ante la sorpresa general por su talento.

Barreto, que clasificó para estar en el concurso y quedó en el equipo de Andrés Cepeda, relató su historia en el país en la entrevista previa a esa presentación.

El menor explicó que está junto a Esther Molina, a quien describió como su ‘madrina’. La mujer afirmó que conoció al pequeño cuando cantaba en las calles de Arauca, cerca a su establecimiento.

La comerciante aseguró, durante esa conversación con Laura Acuña, que personas de Bienestar Familiar le dieron la autorización para cuidar a Jackson Barreto. Este es el video de esa charla:

La venezolana Reina Isabel Maramara dijo , en entrevista con el portal El Pitazo, que lloraron junto a su hija al ver a su hijo en el programa de Caracol Televisión.

La mamá de Jackson Barreto dijo que el pequeño vino a Colombia de la mano del padrastro, que le dijo que lo llevaría durante 15 días para conocer el país, pero que luego de eso les perdió el rastro.

Maramara afirmó que solo volvió a saber del menor cuando lo vio en videos cantando en las calles de Arauca, por lo que viajó allá para buscar a su hijo. No obstante, en ese momento estaba con la comerciante Esther Molina.

La madre indicó que el padrastro ganaba dinero con el canto del menor y que lo último que supo del hombre fue que estaba preso. Por eso, terminó junto a la colombiana.

Maramara indicó que tuvo que regresar a Venezuela porque su hija mayor, Lismary, de 14 años, tiene un grave problema de salud que la tiene hospitalizada en su país.

La madre afirmó que ella desea tener a su hijo de vuelta junto a ella, a pesar de que reconoció que el menor la rechazó en una época.

“Él me ignoraba, me decía que yo no era la mamá y en estos momentos él me habla pero por teléfono, pero yo quiero tener a mi hijo conmigo. Yo tengo todos los documentos de él, a esa señora no le he dado ningún documento de mi hijo. Ahora ella quiere agarrarlo para ella, quiere que yo le firme un papel”, contó.