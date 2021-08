Esther Molina, la mujer que inscribió al pequeño en ‘La voz kids’ de Canal Caracol, reconoció que la experiencia de compartir con pequeños con una vida distinta es un capítulo nuevo para él.

Estos son algunos detalles conmovedores acerca de cómo han sido evidentes los cambios para el venezolano Jackson Barreto:

Molina, a quién Jackson Barreto presenta como su madrina, afirmó que el niño ha modificado su comportamiento inicial, su forma de ver la vida y su actitud.

“Ha cambiado muchísimas cosas. La gente lo nota y lo mejor es que lo felicitan”, afirmó esta mujer que conoció al menor en las calles de Arauca.

El pequeño, cuya madre pidió que lo regresaran junto a ella porque no lo está vendiendo, llegó al país junto a su padrastro, que lo puso a cantar para ganar dinero.

Allí se conoció con Molina, una comerciante que explicó que apoyó al niño y que advirtió que la mamá estuvo de acuerdo para darle consentimiento legal de Bienestar Familiar, lo que permitió que llegara a ‘La voz kids’.

Lee También

El cambio del niño venezolano de las calles a la ‘La voz kids’

Esther Molina advirtió que la oportunidad en ‘La voz kids’ ha sido un puente para que Jackson Barreto haya conocido a menores que tienen experiencias muy distintas a las que había conocido.

La mujer dijo que estos niños están formados con valores por sus papás, mientras el pequeño venezolano estaba acostumbrado a los menores de la calle que en su mayoría no han tenido ese proceso.

“Me dice qué es lindo ver cómo respetan a sus padres, cómo piden el favor y dan las gracias. Sin embargo, el niño también todo eso lo ha aprendido con nosotros porque desde el momento en el que está conmigo lo primero que le dije es que le iba a enseñar a ser una persona integra”, contó.

Lo cierto es que los cambios de vida no han hecho que Jackson Barreto deje de tener carisma. “Le he dicho que eso no lo puede perder ya que eso lo hace diferente al resto”, aseguró Molina.

(Lea también: ‘Madrina’ de niño venezolano en ‘La voz kids’ confesó qué quiere el menor para la mamá)

La ‘madrina’ del pequeño cuenta que las personas le escriben, quieren un mensaje, una nota de voz y estar con él, algo que dice lo tiene muy contento por estar viviendo todo esto que no se imaginó que fuera tan pronto.

El nuevo comportamiento de Jackson Barreto ha servido para que junto con su personalidad tenga una excelente relación con el resto de niños de ‘La voz kids’, donde espera brillar para tener cada vez más cambios.