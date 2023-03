Desde que se dio la muerte de Martín Elías Díaz, Dayana Jaimes ha tenido que afrontar muchas situaciones complicadas, la educación de su hija Paula, fuertes críticas por sus decisiones y una pregunta que se repite en sus redes sociales; ¿Ya tienes novia?. Y aunque en el pasado la comunicadora siempre evitó el tema y desmintió rumores, ahora dejó saber que las cosas pueden cambiar.

Las redes sociales de la viuda del cantante vallenato siempre ha tenido un carácter fuerte y personalidad para afrontar las cosas difíciles, pero también se ha desahogado cuando llega al límite. Por eso tiene muchos detractores, que cuestionan temas privados y que transgreden lo que es su vida pública y profesional, algo que la ha hecho volverse fuerte y directa para responder.

Confesiones de la viuda de Martín Elías sobre su situación sentimental

En una interacción de preguntas y respuestas, que Dayana abrió en su cuenta de Instagram, llegó el cuestionamiento que siempre se hace presente y ella quiso dar claridad a lo que se dice de su vida sentimental.

“Esta es la pregunta del millón, que siempre me hacen. Entonces, vamos a aclararlo”, así empezó la respuesta de la periodista, que actualmente trabaja en proyectos estatales. Y se pudo leer el cuestionamiento en el texto que acompañaba el video: ¿Tienes novio o sales con alguien o te gusta alguien? Cuentaaaaa. Es normal, estás viva”.

Y la respuesta, que puede sorprender a muchos y dar pie para que lleguen más críticas, fue muy sincera:

“No tengo novio, no salgo con nadie, no me gusta ninguna persona… Desde que comenzó el 2023, no he tenido tiempo. He conocido personas, pero no ha llegado esa persona que yo diga – no, sí, puede ser esta – no ha llegado, la verdad”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)



Aparte de su trabajo y de su tarea como madre de Paula, Dayana Jaimes contó que hay otros aspectos de su vida que también afectan a que su vida sentimental se reactive.

“Me la he pasado solucionando una serie de problemas e inconvenientes, que se me han presentado en la vida. Entonces, mi tiempo gira en torno a Paula, trabajo, solucionar problemas, casa, finca. Me la paso en este rol”.

Pero con honestidad y risas, ella confesó que puede venir alguna novedad y la persona que llegue a acompañarla en su vida amorosa: “No estoy con las puertas cerradas al amor, no. Mi corazón es de ustedes (risas)”.