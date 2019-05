“Como murió de forma tan abrupta, me han dicho que aún no se ha ido del todo, por ejemplo, ahora está aquí, no me habla pero lo siento”, aseveró la artista mientras conversaba con el medio, y continuó:

“Creo que Fernando sigue aquí, y hasta ahora se está yendo a otra dimensión”.

En la publicación, la viuda de Gaitán también se refirió a los planes que no alcanzó a cumplir el libretista luego de su repentina muerte, a finales de enero.

Asimismo, habló de su dolor por la partida de su amor y confesó que aún guarda todas las cosas que él dejó en su casa.

“Todavía no está lista para despojarse de nada. Espera un poco más de tiempo para sanar, aunque el director Mario Ribero, quien enviudó hace algunos años, no la alentó mucho al decirle que en realidad ese vacío y tristeza nunca cesan”, resumió el medio, en su actual número impreso.