En la entrevista con Vicky Dávila, la joven se declaró adicta a las cirugías y sin pena reconoció que sí tenía muchas: en total 17, sin contar las que le han tenido que hacer para extraerle los biopolímeros de las nalgas.

Por eso, en ese momento, la periodista le pidió que le dijera cuáles eran las intervenciones estéticas a las que se había sometido.

“La bichectomía me la he hecho tres veces, porque no me quedó en la primera y yo seguía carirredonda”, fue lo primero que dijo Yina en el medio, y más adelante añadió:

“La primera que me hice fue la liposucción. Después, la primera bichectomia y los párpados, porque los tenía muy caídos, no veía bien. […] Ya luego me hicieron la otra bichectomía, perfilacion de rostro, los pómulos, los labios, la nariz, la papada… y la cara seguía carirredonda. Entonces, me puse una prótesis en el mentón, porque la cara de buñuelo no se me quitaba con nada. […] Luego dije quiero los senos, la cintura, para achicarla, y así he entrado muchísimas veces”.

En la conversación en la emisora, la exprotagonista también confesó que la primera operación no la pagó con plata, sino que hizo un canje publicitario, mientras que por las otras ha dado unos 30 millones de pesos.

Algunas de las cirugías que tiene Yina se las han hecho en procedimientos irregulares; incluso, ella reconoció que una de estas, la ‘lipo’, se la practicaron en un apartamento, sin anestesia. Al tiempo, la muchacha destacó las operaciones que le ha realizado el doctor Ricardo Urazan, de quien Vicky Dávila recordó tiene investigaciones por la muerte de un par de pacientes tras intervenciones estéticas.

Las declaraciones completas de la joven sobre sus operaciones y otros temas, como por qué no quiere ni un poquito a Amparo Grisales o la pregunta que le hicieron sobre la supuesta relación de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, se pueden escuchar en este video de Facebook compartido por la frecuencia radial.