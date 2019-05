Con esa excusa, los delincuentes estarían pidiendo a personas ingenuas fotos en vestido de baño, otro tipo de material y hasta dinero, según contó Jessica en un video que subió a su cuenta de Instagram.

“Hay personas que se están haciendo pasar por mí […] No sé con qué objetivo. Quiero recordarles que no soy yo. Yo no tengo ninguna agencia de modelos ni estoy haciendo ninguna portada de revista, ni estoy pidiendo fotos en ropa interior ni en vestido de baño absolutamente a nadie. Ni le estoy pidiendo dinero a nadie ni estoy entablando una relación sentimental o de amistad con alguien más, así que, por favor, no se dejen engañar”, se escucha decir a Cediel en la grabación publicada el martes 30 de abril.

“Ustedes saben quién soy yo, me conocen. Estas son mis únicas cuentas, están verificadas a través de Instagram, de Twitter, de Facebook […] No coman el cuento”, les recordó Jessica a sus 5.5 millones de seguidores en la red social.

La presentadora finalizó expresando su opinión sobre las personas que hacen este tipo de cosas: “Me parece una falta de oficio y una falta de respeto alguien que quiere suplantar la identidad de alguien más”.