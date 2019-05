La influenciadora es la portada de la actual edición de la revista, que salió el 26 de abril (poco antes de que se conociera que la habían pillado besándose con Pipe Bueno en Las Vegas y en Valledupar), donde además de dicha frase, ella expresó otras cosas sobre volver a creer en el amor.

“Soy una persona demasiado amorosa y no me cierro a la posibilidad de volver a amar. Si el día de mañana llega una persona, ¡perfecto! lo dejo en manos de Dios. Uno al mundo vino a amar, entonces por qué no hacerlo”, indicó.