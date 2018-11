En la grabación, que fue compartida por el canal de YouTube Famosos Live, Calderón comentó entre lágrimas que Amparo Grisales la trató muy mal y le dijo que la cantante peruana era un “mamarracho de mujer” y “una vergüenza para Perú”.

Ante las palabras de la jurado del programa, la ‘instagramer’ le respondió:

“Nadie es nadie para tratar a otro de mamarracho. A mí me parece que la señora sí es un poquito exagerada en sus cosas, pero nosotros no somos quién para tratarla mal”.

Calderón también explicó que Pipe Bueno le dijo que sí se llamaba, aunque César Escola no había podido darle un veredicto final porque Grisales no lo dejó hablar.

“Tal vez, por eso decidieron no pasar mi audición, y no es nada en contra del canal ni nada. Me parece que yo merecía que mostraran mi audición como La Tigresa del Oriente […] Me preparé para sacar la voz, para poder sacar todo. Fui hice la fila, tome el rayo de sol completo todo el día […] Yo tenía a La Tigresa idéntica”, narró la exprotagonista de Novela.