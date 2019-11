En su mensaje destacó la presencia de ChocQuibTown, agrupación que al igual que Aterciopelados, Santiago Cruz y otros cuantos artistas colombianos sí estuvo en las calles marchando al lado de sus compatriotas y alzando su voz en contra del Gobierno.

Además, les dijo a quienes resisten en las protestas a pesar de los abusos de la fuerza pública que recuerden que “Los gobiernos por lo general cuando se asustan tratan de desestabilizar creando grupos de vándalos, pero esos son trucos viejos que ya nosotros conocemos y las nuevas generaciones no van a caer en eso”.

“Lo que ustedes hicieron fue histórico”, agregó, haciendo referencia a las marchas del 21 de noviembre, y dejó claro que su mensaje no es ni de izquierda ni de derecha, para que no lo vayan a politizar: “Esto es del pueblo”.

Al final, René Pérez, nombre real del cantante, dijo: “A nivel internacional, yo sé que no soy colombiano, pero tienen mi servicio para lo que necesiten. Me dicen y yo me encargo de anunciarlo por acá. Paz”.

Estas son algunas de las reacciones que ha generado su mensaje:

Sí, señor, Residente!

Pura cacerola y música y amistad y libertad!!! https://t.co/2qvMN8MHBz — Carolina Sanín Ⓥ (@SaninPazC) November 23, 2019

Residente no hace parte de Colombia pero es mucho más Colombiano que muchos dizque artistas de este país. #ElParoSigue pic.twitter.com/QBLqamVNER — lizz;🇨🇴 (@bangtanxjustin) November 23, 2019

Ni de izquierda, ni de derecha, esto es del pueblo. Gracias @Residente eres más Colombiano que muchos en este momento 🙏 pic.twitter.com/gP39WlSkKF — La Diva de Stickers 💁 (@Fergicienta) November 23, 2019

Esto es lo que necesitamos, gracias siempre por llenar de valentía al pueblo incluso cuando la lucha no es tuya @Residente pic.twitter.com/dpBRBbIKrl — Isabella. (@1946_rodriguez) November 23, 2019

no me vayan a matar, pero creo que j balvin salió a hablar solo por presión social, hasta residente dio un mejor discurso que eso. — burbuja 🇨🇴♡ (@powerfullwitch) November 23, 2019

Se pronunció Residente sobre la situación en Colombia y no es colombiano. ¿Y JBalvin, Maluma, Juanes, Shakira, etc? pic.twitter.com/KhXgfteA67 — Don Eduardo (@Don_Ignorado) November 23, 2019

Jummmmm que bonito J Balvin pronunciandose justo cuando Residente lo hizo jummmmmmmmm — Yisel 🇨🇴🕷⎊ (@SalchiGomez23) November 23, 2019

+ Residente – Jbalvin — Effortless (@hvargas0) November 23, 2019

Si antes lo amaba y me encantaba su música ahora lo amo más! @Residente 😍😍😍😍😍😍 https://t.co/yxJfB2Lsk2 — †Eliana HV† (@elihurtadov) November 23, 2019

La publicación del artista puertorriqueño coincidió con otra que J Balvin hizo hacia la misma hora (no sé sabe cuál fue primero, aunque tuiteros dicen que fue Residente), en la que cita una frase del Dalai Lama al lado de la bandera de Colombia.