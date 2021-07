El artista popular estuvo acompañado de su novia Luisa Fernanda W, de su hermano Miguel Ángel y de amigos como Javier Cardona, ‘Danibet’, ‘Tatto’ Penagos, Carolina Picorios.

Justo fue durante el encuentro que al cantante se lo ocurrió hacer una ronda de retos, que debían proponer sus seguidores, quienes no desaprovecharon la oportunidad para pedirle que se pusiera un traje de su pareja.

Pipe Bueno bailó en vestido escotado

Fue la mismísima creadora de contenido quien escogió la prenda para que el artista modelara ante sus seguidores; aunque él dijo que le quedaría pequeña, con un poco de ayuda logró lucirla sin problema.

Pipe Bueno, quien se enojó con broma pesada de su pareja, cumplió el reto de usar el vestido, que no era ceñido al cuerpo y tenía escotes tanto en la espalda como a la altura del pecho. Sin embargo, no supo combinarlo, pues no se quitó su gorra y tampoco abandonó sus crocs.

“El trago pone agresiva a la gente”, escribió uno de los asistentes sobre una de las historias en las que se ve al artista portando el traje, con el que jugó a mostrar sus marcados músculos y se animó a entregar algunos de sus mejores pasos de baile.

Aquí, el video que muestra la transformación de Pipe Bueno, quien opine sobre cuenta de Onlyfans de Luisa Fernanda W; el contenido fue replicado por una cuenta de chismes: