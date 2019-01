Durante el programa ‘Lo sé todo’, reunieron a las participantes para que dieran su versión de los hechos. Vanesa explicó que se estaba separando de su pareja (Óscar) cuando un día vio algunas imágenes en redes sociales donde él aparecía cerca de Tatiana y con un grupo de amigos; ella estaba empacando sus maletas, pues su relación no estaba bien.

A pesar de esto, Tatiana se defendió y aseguró que antes de la discusión no tenía idea de quién era Vanesa, incluso comentó que cuando llegó al programa le pareció una mujer linda y una gran jugadora. Pero esta última sí tenía muy claro quién era su compañera de concurso.

Hubo un momento en donde en medio del concurso Vanesa no pudo más y explotó; lo que ninguna de las dos se imaginaba era que esta pelea iba a hacerlas atar muchos cabos para darse cuenta de que todo era un malentendido y que ellas “eran las victimas del hombre”. Tatiana manifestó que ella no tuvo culpabilidad de nada, pues jamás tuvo una relación con él y no sabía que era casado.

Vanesa también dijo que ella dudó durante mucho tiempo en participar en el programa porque quería evitar tener contacto con Tatiana. ¡Ahora, las dos tienen una buena relación!

Durante el programa intentaron comunicarse con Óscar, el exesposo de Vanesa, pero el hombre terminó apagando su celular para no dar declaraciones al respecto.

Esta fue la discusión: