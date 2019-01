Su caso, que ya había expuesto en mayo del año pasado, lo narró al programa de Canal 1 el miércoles 16 de enero, y en su relato dijo en un momento: “Yo no pretendo verme tipo Jessica Cediel, victimizándome, llorando y haciendo todo un drama por algo que yo completamente consciente he hecho”.

Consciente de su error y luego de varios ataques en redes sociales, nuevamente ante las cámaras de ‘Lo sé todo’, Endry Cardeño se retractó y se dirigió a Cediel: “Quiero públicamente pedirle disculpas a Jessica Cediel en caso de tener conocimiento de este tema, a su familia y a sus seguidores”, le dijo al programa.

“Sentí que dentro de la nota fui bastante irresponsable al poner en mi boca el nombre de otra personalidad pública, que había pasado por un momento tan difícil, también con este tipo de procedimiento, más claramente Jessica Cediel. Y siento, de verdad, directamente, que no me expresé de la manera correcta. Que no había ninguna necesidad de nombrarla, yo estaba hablando de mi experiencia personal”, añadió.