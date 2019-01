El problema comenzó desde que su antecesora, Ariadna Gutiérrez, le entregó el anillo que da el certamen de belleza junto con la corona y el cetro, y lo forzó para que entrara completamente en su dedo.

“El anillo se me queda atrapado. Se me pone el dedo hinchado, morado […] me hicieron con el hilo que para sacarlo… y antes eso como que me hinchó más el dedo. Con la vaselina, con jabón, con aceite de ricino… con todas las teorías de cómo sacar un anillo. ¡No me salió el anillo”, le contó la exreina a ‘Lo sé todo’.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Con mariachi, adelantaron festejo de cumpleaños a actriz de ‘La ley del corazón’

Con el ‘problemita’, Andrea tuvo que convivir carios días, antes de llegar a la capital del país para darle la solución definitiva.

“Duré casi una semana en llegar hasta Bogotá, ir a la joyería, me cortaron el anillo, obviamente el dedo lo tenía negro”, añadió.

Por fortuna, la mala experiencia no le dejó ninguna secuela, pues durante el tiempo que tuvo la joya, se estuvo cuidando con “pañitos” y tomando diuréticos para no retener líquidos.