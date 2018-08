⚡️Este fue uno de los momentos más maravillosos de mi vida . . Ella es Ruth, tiene cancer y por avances en su enfermedad y su condición de vida le será practicada la eutanasia y muy pronto nos dejará para sin dudas llegar a un lugar mejor . . Es gran seguidora del @desafiocaracol pero no sabe que para nosotros ella es la más grande súper humana de todas ! . Las palabras nunca serán suficientes y me despido con un abrazo y lágrimas que vienen desde lo más profundo de mi corazón. ❤️ . Despedirte me toca el alma, tú representas TODAS las cosas en las que creo y fue un verdadero honor haber tenido la oportunidad de conocerte 🙏🏻 . Que Dios te bendiga y saludos a el de nuestra parte, acá seguiremos luchando como tú lo haces 😞🙏🏻 . Puedes dejarle un mensaje que seguramente ella recibirá esa energía de tu buena intención 🙏🏻

A post shared by Mateo Carvajal (@mateoc17) on Aug 4, 2018 at 6:10pm PDT