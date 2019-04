En la grabación primero hay unos bailes de Laura, Daniela Ospina, Carolina Soto y otros famosos en la reunión.

Luego ya aparece la presentadora de RCN en la tarima, con un acordeonero, cantando ‘Tarde lo conocí’, de la fallecida artista Patricia Teherán.

“Sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien lo quiera, pero bien vale la pena, arriesgarme por tener su cariño. Y no sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto, pero es que el amor mío es tan grande también, que casi no entiende de eso”, son algunas de las frases que se le escucha interpretar a la famosa.

Ella suena muy afinada y le mete toda la actitud a su presentación. No obstante, esta no es la primera vez que demuestra su talento poco conocido en una boda, hace ocho días ya lo había exhibido en el matrimonio de su amiga y colega de RCN Andrea Jaramillo, pero con otro género musical.

Aquí compartimos el nuevo video de Laura cantando… pero ahora vallenato; lo subió la cuenta de Instagram @laura_acuna_fans_, y ya lleva más de 50 mil reproducciones.