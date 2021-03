Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, Kimberly Reyes compartió con todos sus seguidores el momento en que golpeó sin culpa a su esposo mientras realizaban un video en TikTok, para cumplir con un reto viral.

En el video, que fue difundido en las diferentes redes sociales, se puede apreciar a Reyes lanzándose hacia atrás para que su marido la alzara. No obstante, calculó mal y le pegó en el rostro a Severini, quien terminó bastante adolorido.

Aunque no salió como lo esperaban, la idea del reto era que el empresario recibiera con los brazos a la actriz colombiana mientras sonaba la famosa canción ‘Blow Your Mind’, interpretada por Dua Lipa.

“Esta vaina no da risa. No es gracioso. Estuviste a punto de romperme la nariz. No voy hacer más esas vainas. Me duele bastante. Casi acabas conmigo”, manifestó Severini luego del fuerte golpe.