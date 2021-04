green

En una entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, que emite Canal 1, el artista popular dio un recorrido por el vehículo —que no es parecido al que posee Giovanny Ayala—, que fue adaptado para que los viajes durante las giras sean más amenos y cómodos.

Jhonny Rivera mostró cómo es el bus que compró para sus giras

“Esta es como mi segunda casa”, empezó diciendo el intérprete de ‘Bella’ al medio, y agregó que prácticamente vivía dentro del vehículo; incluso, recordó que llegó a habitarlo durante 9 días seguido en unas festividades de enero.

Luego, el famoso entró al bus y dejó ver que este fue remodelado: hay un baño, tiene solo las sillas necesarias, hay más espacio entre cada puesto y la cojinería es de color blanco; el tono también está presente en cortinas y en la parte en donde se guarda el equipaje de mano.

El vehículo, en la parte de atrás, también tiene con una habitación, que es ocupada por el cantante, quien dijo que le permite llegar fresco a sus ‘shows’; esta cuenta con una cama, un televisor, una ducha, un baño, un clóset y un baño privado.

Aquí, el video en el que el famoso muestra el bus de sus giras:

Fans critícan a Jhonny Rivera por puestos de sus músicos en su lujoso bus

Luego de que el medio de comunicación difundió la grabación en la que el artista muestra el vehículo, varios usuarios aseguraron que los acompañantes de él no tienen las mismas comodidades.

Los usuarios comentaron que en esas sillas no sería tan fácil descansar y que no se podrían comparar con la habitación que tiene el cantante dentro del bus; no obstante, se desconoce si él comparte el lugar con sus músicos o si se turnan el uso de los espacios.

Estos son algunos de los mensajes que dejaron en la publicación: