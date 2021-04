La privacidad de Jhonny Rivera está siendo vulnerada a tal punto que tuvo que construir un muro en su finca [vea acá algunas zonas del lugar] para que los merodeadores de su casa dejen de acosarlo. Además, cada vez son más las personas que se acercan a él para pedirle una colaboración.

Recientemente, el cantante de música popular contó la historia que lo sacó un poco de quicio. Un joven viajó más de nueve horas desde Guadalupe, Huila, para pedirle trabajo y, en un futuro, poder seguir sus pasos en la industria musical.

“El fin de semana vino un muchacho que venía desde el Huila y le dijeron que yo no lo podía atender acá. Que de pronto en el hotel y desde el domingo está allá. Le han dado comida, pero dice que no se va a mover de ahí. Esto no puede seguir así”, comentó el artista.