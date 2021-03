green

En la grabación, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales, la madre de familia le pidió públicamente al cantante de música popular que le regalará un celular a su hija, ya que cumple años el próximo 29 de marzo.

“Quisiera que me hicieran el favor de ayudarme a cumplir el sueño de mi hija, y es que Jhonny Rivera viniera a Armenia a su cumpleaños. Además, que él pudiera traerle un celular porque yo no se lo puedo dar”, precisó.

El artista, por su parte, aprovechó la dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram para contestarle a un seguidor por el video de la mujer, que lleva 22 años trabajando en la Plaza de Bolívar de la capital del Quindío.

Aunque se caracteriza por su sencillez, Jhonny Rivera puntualizó que diariamente le llegan “miles” de mensajes similares al que le envió la comerciante y aseguró que es bastante complicado ayudar a todas las personas.

“Piden casa, motos y peluches. ¡Increíble! Piden para todo. La gente no entiende que no soy un banco”, manifestó el cantante de música popular, dando a entender que no responderá la petición de la madre quindiana.

Nayibi, que aseguró en el video que su situación económica no es buena, se volvió viral el pasado 11 de marzo debido a que sus dos hijos la golpearon mientras trabajaba en la plaza. “¡Yaaaa; no más, no más!”, gritaba la mujer, entre lágrimas.

Respuesta de Jhonny Rivera, a madre golpeada, que le pidió un celular para hija