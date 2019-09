“Llamaron a mi hermana y le dijeron que tenían una información de que supuestamente me quieren matar, que buscaron sicarios en Pereira y que nadie se quiso meter, que porque aquí me querían mucho. Que, entonces, buscaron sicarios en Cali y los encontraron allá. Que estaban dando mucho dinero por mí y que ya tenían toda la información de mí”, relató el cantante en sus historias de Instagram.

Enseguida, aseguró que no se explica de dónde vienen las advertencias, pues él no tiene cuentas pendientes con nadie (excepto “con los bancos”). “Tampoco me meto con mujeres casadas”, agregó.

“Mi hermana está muy preocupada, pero yo le digo que no hay de qué preocuparnos, si es que uno no debe nada. Igual voy a denunciar, porque de todas maneras no sé en qué va a parar esto; ¿cuál es el objetivo de estas llamadas? La persona no oculta su identidad; si no la oculta es porque está dispuesta a testificar en un caso dado”, puntualizó el famoso, como se puede escuchar en el video que publicamos al final de esta nota.

Al respecto, Caracol Radio aseguró que la Fiscalía y la Policía ya está investigando el caso “para determinar si, efectivamente, esta presunta intención de asesinar al cantante de música popular es cierta y así establecer protección para él y su familia”.