Desde que llegó a Tokio (Japón), luego de renunciar a ‘Bingos felices’, de ‘Sábados felices’, Jessica Cediel ha estado muy activa en su cuenta de Instagram y ha mostrado a sus más de 8 millones de seguidores cómo va su experiencia en el país asiático cubriendo los Juegos Olímpicos.

Este lunes, mediante varias historias de Instagram, la también modelo dijo que ha comido mucho, sobre todo fritos, y por eso cree que ha subido de peso y mostró unos “gorditos” que, según ella, no tenía antes de salir de Colombia.

“Tratando de hacer algo de ejercicio porque la comida, los fritos, los postres, los helados, todo está haciendo efecto”, se le escucha decir a Jessica sobre su físico y luego mostró los costados de su abdomen.

“Yo creo que es tanto frito, creo que nunca había comido tanto frito. Pues igual ya después retomaré mi rutina, porque creo que cuando uno viaja, tiene que aprovechar”, agregó la bogotana, quien mostró el tecnológico baño de su hotel.

Anticipándose a posibles críticas, “porque no falta el bruto que no entiende”, Jessica Cediel dijo que está feliz con su peso, pero que lo único que no quiere es tener los “gorditos” de los lados.

Luego, pidió a sus millones de seguidores que le enviaran consejos, ejercicios o secretos de belleza que la puedan ayudar, acto que muchos siguieron, y Jessica agradeció unos historias más adelante, luego de mostrar que un tifón se acerca a Tokio.

Por último, la presentadora publicó un carrusel con 3 fotos, posando dentro de la habitación de su hotel, en el que dijo estar “rellenita de amor”.

“Gracias por ser tan lindos. Mis seguidores son lo máximo”, escribió junto a las postales, en la que luce su cuerpazo.

Jessica Cediel dice que está “rellenita ” porque ha comido mucho en Tokio