En la grabación, la famosa dejó ver uno de los objetos que llevó a su viaje a Japón, para cubrir los Juegos Olímpicos 2021, que no descartan puedan ser cancelados a última hora.

Se trata de un osito de peluche que para ella tiene un alto valor sentimental, porque fue un detalle que le dio su padre, que sufre de párkinson.

“Miren mi compañía, con ese gordo duermo yo toda la noche”, fue lo primero que expresó la celebridad, que renunció a ‘Bingos felices’, y, enseguida, añadió:

“Ese osito me lo regaló mi papá cuando yo tenía cuatro años y, cuando me muera, quiero que me entierren y quemen con él”.