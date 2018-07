Por lo mismo, en realidad, es común que tenga esas urgencias sanitarias; el tema es que antes aparentemente siempre había encontrado un baño, hasta este fin de semana.

“Me tocó hacer chichí en un balde porque aquí no hay baños. Estoy en la camioneta esperando a que me toque mi turno y me tocó hacer chichí en un balde, literal, quiero decirles que es verdad”, afirmó Greeicy en una de sus historias.

En otras, además, aseveró que no solo le dan ganas de orinar antes de salir al escenario.

“A mí siempre me dan muchos nervios, me dan ganas de cagar o, como en este momento, me tocó mear en un [balde…] Quiero que sepan que soy muy nerviosa, que no crean que yo salgo a la tarima y es como ¡wow! O sea, antes de salir a la tarima es como [respira fuerte]. Igual cuando me subo lo entrego todo”, agregó la cantante.

Aunque las publicaciones de la artista ya no aparecen en su cuenta de Instagram, Canal RCN las recopiló en este post que hizo en la misma red social.