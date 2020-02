Pues de acuerdo con la pareja, ni lo uno ni lo otro, ya que ellos siguen siendo novios y, además, compartirán nuevos proyectos laborales (un musical). “[Mi estado sentimental es] pareja estable”, había dicho la intérprete a Pulzo, antes de esta nueva aclaración.

Las últimas declaraciones aparecen en unos videos de Instagram, donde Greeicy, incluso, sintió pesar por todo lo que tuvo que pasar su amor debido a la especulación que, además, aumentó por unas publicaciones que ella hizo en Instagram y que fueron asociadas con su falso despecho por Mike.

“¡Todo está bien! ¡Maravilloso! ¡Mejor que jamás! Hicieron toro ese llanto por nara. Fue un error de comunicación, pero fue impresionante. […] Todo el mundo lo tomó por el lado que nada que ver, y pasaban los días y yo decía: ‘La gente está confundida’. Empecé a ver comentarios y le daban muy duro a Mike, y yo decía: ‘¡Pobre!’. Ese chisme que armaron de la nara, inventándose toro, y no pasaba nara”, aseguró la artista, usando en repetidas oportunidades el “toro” y el “nara” de la canción ‘Tusa’.

La cantante, igualmente, aseguró que este asunto fue tan viral que hasta ella llegó a creerse el cuento.

“Todo el mundo se inventó que me había dejado y yo hasta pensé que era de verdad. […] Ustedes no saben, me hicieron sentir hasta triste. Pasaban los días y me empecé a soñar que Michael me dejaba; muchas noches que soñaba eso y me levantaba con una cosa en el corazón. Ustedes me hicieron sentir guayabo”, expresó.