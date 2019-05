En la escena se escucha a la artista decir: “Is very good, but the weather is very hot” (es muy bueno, pero el clima está muy caluroso).

Sin embargo, la famosa tiene problemas al pronunciar sobre todo la palabra “weather”, por lo que de fondo se escucha una risa y en algunas partes de la escena aparece el profesor Jirafales haciendo cara de pregunta.

A la grabación, además, le añadieron estas frases: “- ¿Greeicy, estudió el clima? – Sí profe. – Dígalo en inglés”.

Esta es la publicación de Greeicy con su video convertido en meme, que ya lleva más de 774 mil reproducciones.