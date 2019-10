En la entrevista, emitida este fin de semana, Francy indicó que todo se dio en medio de una discoteca, cuando ya casi terminaba de cantar, y después de haberle recibido un par de copas al hombre del acto obsceno.

“La disco era muy grande, así que yo iba y venía [de un lado al otro del escenario], y el muchacho me decía: ‘Hermosa, linda’; me brindaba trago, y yo le recibí como dos aguardientes. ¡Hasta ahí todo normal! [Pero] cuando ya íbamos a terminar de cantar, me vine para la tarima, y vi a ese sardino sentado autoamándose. Yo quedé en ‘shock’”, recordó.