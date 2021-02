green

‘Epa Colombia’ se grabó minutos antes de llegar al consultorio en donde le removerían las pecas de su cara. En sus historias de Instagram contó que lo primero que le harán es quitarle el maquillaje y después se someterá a un ‘peeling’ químico.

Este procedimiento consiste en aplicar una solución ácida en la cara, con el fin de eliminar las capas superficiales o medias de la piel (descamación), revelando la presencia de piel nueva y uniformemente pigmentada, según el portal Oftalvist.

“Les voy a mostrar, no sé si me dé pena, porque voy a salir con esa cara chamuscada”, dijo mientras se dirigía a la clínica para hacerse la exfoliación química.

Y tal como se lo prometió a sus seguidores, la ‘influenciadora’ mostró cómo quedó su rostro luego de esta primera sesión, pues se desconoce cuántas serán en total.

‘Epa Colombia’, que compró hace poco una casa 4 pisos para su negocio de keratinas, aparece con la cara completamente roja mientras sostiene un ventilador para refrescarse esta zona y así poder disminuir el dolor que siente en su cara.

“Me arde, todo por no querer pecas. No aguanto, dios mío”, fue lo que la escribió encima de las historias de Instagram, pues prefirió no hablar por el dolor que le causó el ‘peeling’ químico.

Efectos del ‘peeling’ químico que se hizo ‘Epa Colombia’

Según la clínica Mayo, estos son los efectos secundarios al realizarse la exfoliación química:

Enrojecimiento de la piel tratada e, incluso, puede durar varios meses.

Una exfoliación química puede causar cicatrices, especialmente en la parte baja del rostro.

La piel tratada se puede volver más oscura de lo normal

En raras ocasiones, una exfoliación química puede provocar una infección bacteriana o micótica.

