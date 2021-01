green

Por lo visto en el intercambio de mensajes, la deportista le dijo a la ‘influenciadora’ que tenía el deseo de convertirse en madre, pero no pretende ser la primera en someterse al tratamiento de fertilidad para quedar embarazada.

“Tú lo vas a tener y yo el otro año, a final de año“, le explicó Diana Celis a ‘Epa Colombia’ en el chat de WhatsApp; esto ocurre solo un mes después de que la empresaria de peluquerías dijera en redes que su novia le puso los ‘cachos’.

¿’Epa Colombia’ no quiere tener hijos con Diana Celis?

Pese a la emoción que mostró la futbolista, quien hasta averiguó el precio del tratamiento al que se deberían someter para que el bebé “se parezca a las dos”, la ‘influenciadora’ no quedó muy convencida con la propuesta de su amada.

“No sé ni qué decirle, amiga, porque se puso brava. ¿Qué tal me embaracen y me dejen sola, botada? No amiga, no”, expresó ‘Epa Colombia’, quien compró casa de 4 pisos para ampliar su negocio, y con esto dejó claro que no planea convertirse en madre.

Aquí, el video de las publicaciones que hizo la ‘influenciadora’, que fue replicado por una cuenta de chismes en Instagram: