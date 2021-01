green

Disney Plus ha llegado al mercado pisando fuerte. Este año, por supuesto, espera expandirse aún más, a través de buenas propuestas que diviertan a las personas. Adicionalmente, para este año, se perciben varios cambios dentro de la compañía, como la desaparición del tradicional canal de Fox.

Para este mes de febrero, Disney Plus presentará contenidos exclusivos para diferentes audiencias; de esa forma, tanto niños, jóvenes como adultos podrán gozar de series y películas del servicio de ‘streaming’ de The Walt Disney, que no retiró a ‘Dumbo’ y otras producciones por contenido inapropiado.

Disney Plus: series y películas en el mes de febrero

Tal y como se dijo en la página de Disney Latino, para las próximas semanas llegarán estrenos destacados. Estos son unos pequeños resúmenes de las producciones que destaca el sitio web:

‘Los elegidos de la gloria’ (5 de febrero): este contenido cuenta la “increíble historia de los inicios del programa espacial de los Estados Unidos”. En el contexto de la Guerra Fría, la NASA, recién organizada, “elige siete de los mejores pilotos de prueba del ejército para convertirse en astronautas”. Estos competirán por ser el primer hombre en llegar al espacio.

En el siguiente video, publicado en la cuenta de YouTube de Disney Plus LA, se puede ver el tráiler oficial:

‘Flora y Ulises’ (19 de febrero): para los amantes de las comedias de aventuras, llega esta producción sobre “Flora, una niña que rescata a una ardilla a la cual nombra Ulises”. Con el paso del tiempo, aquella se da cuenta de que el animal tiene poderes únicos de superhéroe. Esto genera que Flora y Ulises vivan momentos sorprendentes con divertidas complicaciones.

Aquí se puede ver parte de la historia que se encuentra en el canal de YouTube de Disney Plus LA:

Más producciones de Disney Plus para febrero

En el informe del sitio web aclaran que el catálogo es mucho más amplio. La plataforma tendrá disponible estrenos como nuevos episodios de ‘WandaVision’, basada en los personajes de Marvel Comics, ‘Conecta y canta’, un show musical creado desde la casa, y ‘Bia: un mundo al revés’.

Para ver todos los detalles sobre los estrenos destacados, puede ingresar a este enlace de la página de Disney Latino.