Notas Voluntarias para quien tenga "NECESIDAD" de querer saber mas. *La produccion en cuestion es meramente una decision de negocios. -JUSTA y CORRECTA- A mi NADIE me tiene que juzgar NADIE tiene derecho de tratar de disectar el PORQUÉ de mis decisiones. 《Una decision que va ligada a mi entorno, mis tiendas Noelicious y mis Cabarets y Clubs de los que ahora soy Socia..-》 {Resumiendo- en la realidad nunca recibi el apoyo masivo ni de la gente , ni de las mujeres cuando fui un ejemplo de superacion ante un acto tan infame y cruel.} DIGAN LO QUE DIGAN Durante 15 años nunca cezaron Los señalamientos equivocados e injustos. Fui marginada de una Industria del Entretenimiento Musical Latino que nunca nunca fue justo conmigo, 10 Millones de Discos vendidos, 10 Exitos en Billboard en Español, 4 Exitos en Billboard Dance en Ingles DE NADA SIRVIERON. Una Industria Hipocrita que no respeta a nadie, misma que ahora agoniza por Justa Razon. Por lo tanto queda mas que claro que ahora es mas importante tomar decisiones de negocios. Muchas veces las injusticias e incomprenciones te ayudan a madurar, y aprender que no siempre el Mundo es justo y Uno tiene el deber de hacerse Justicia uno mismo. Gracias a quienes son Valientes para comprenderme y quererme como soy y por lo que soy, Noelia