Los artistas fueron fotografiados durante una pelea en el Staples Center de Los Ángeles, y una vez esta captura llegó a las redes sociales los comentarios graciosos no se hicieron esperar.

Claramente los años no han sido buenos aliados del actor y el cantante, esto quedó claro con la foto publicada por Sebastián Volterri, periodista de Infobae, que escribió junto a la captura: “Esta foto de Mickey Rourke y AXL le hace mal a mis 90’s”.

Al ver esto, los tuiteros compararon a los artistas con sus tías (las de los usuarios), con profesoras de colegio, con señoras y hasta recordaron la época en la que los dos fueron “íconos sexuales”.

Aquí algunos de los trinos más divertidos:

Oh god oh god oh god oh god oh god oh god oh god…… Mickey Rourke y Axl Rose…. Vos t acordás d 9 semanas y media y del recital q dio en Argentina en 1992 no? Bueno… Quedate c esas imágenes…. #CerrameLa8 pic.twitter.com/qNStvx71qu

— La Godoy (@marcelapgodoy) December 4, 2018