Pero la escena no solo provocó reacciones en esa red social, también en Twitter, donde se han burlado de lo hecho por la famosa digital.

Algunos, incluso, han cogido imágenes de Farina actuando en ‘Tres milagros’ para hacer los memes de la supuesta cara que haría la cantante al oír la versión de la ‘influenciadora’.

Otros, aprovecharon una parte en la que Luisa Fernanda W cerró un ojo para decir que había era imitado al fallecido Diomedes Díaz.

Pero no todo fueron risas, hubo tuiteros que criticaron a la ‘influencer’ por haberse atrevido a intentar rapear como la cantante. “Se tiró mi ‘freestyle’ favorito de Farina”, escribió un usuario.

La famosa digital compartió el video con un ‘post’ en el que preguntó: “¿Cómo suena el rapeo de Farina hecho por mí ?”, y luego añadió su conclusión sobre el resultado: “Lo mío fue un supertrabalenguas 💁🏼‍♀️”.

Aquí dejamos el TikTok de Luisa W y, enseguida, algunos de las burlas y cuestionamientos que generó en Twitter.

— Alejandra Cifuentes (@alecifusar) May 19, 2020

Luisa Fernanda W haciendo un cover de Diomedes Díaz https://t.co/2a8n6hawrV

— rise and fall, rage and grace (@juancaukaiser) May 19, 2020