Todo ocurrió cuando Ana del Castillo hizo parte de un evento político en la población de Fonseca, en La Guajira, y aunque hubo aglomeraciones y pocas medidas de bioseguridad, fue su presencia la que desató una gran acogida por parte de su fanaticada.

La cantante, que había sufrido un ataque de asma y fue llevada a un hospital de Maicao en marzo pasado, se gozó la presentación, se tomó unos tragos y compartió con el público y con quienes querían sacarse una foto.

Fue en ese momento cuando Del Castillo pidió ayuda para subir a la tarima, y no faltó el que quiso pasarse al tocar sus partes íntimas. El video de ese instante se viralizó debido a que la cantante exhibió uno de sus glúteos, lo que dividió opiniones entre usuarios de redes.

La cantante estuvo en otro evento reciente y un periodista de Judiciales Valledupar le preguntó por lo sucedido, a lo que Del Castillo, con su particular forma de hablar, contó lo que había sucedido.

“Yo estaba cantando y me bajé porque me gusta el calor de la gente, y cuando iba subiendo [a la tarima] me metieron el dedo en el ‘jopo’, y yo lo pelé de la ira”, dijo, con bastante desparpajo.

La mujer aclaró que más allá de lo sucedido hay “gente que le pone el morbo” a la situación, y por eso mencionó qué la llevó a besar a un fan que subió a tarima.

Candidata a alcaldía de Fonseca, protagoniza aglomeración con Ana del Castillo y generan polémicahttps://t.co/VlCJNPykGO pic.twitter.com/c2XZ4GBXlR — Jota Jota daza. (@JotaJotadaza) July 7, 2021

“Me toca, porque es mi gente, a mí me gusta abrazarlos y besarlos, pero no siento nada. Eso no se ve siempre por la pandemia”, confesó, como se escucha a continuación.