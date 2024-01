Victoria Hernández ha hecho parte importante desde hace varios años de la televisión colombiana. Gracias a su talento y carisma se ha logrado ganar el cariño de miles de fanáticos que han crecido viéndola en la pantalla chica.

Nació en San Martín de los Llanos, en el departamento del Meta, en el pie de monte llanero, y ha hecho parte de producciones como ‘Distrito salvaje’, ‘La usurpadora’, ‘Las muñecas de la mafia’, ‘El comandante’ y ‘La prepago’, entre otras.

Pero parece que dicho reconocimiento no ha sido nada fácil de conseguir, pues confesó en una entrevista para ‘Lo sé todo’ cómo se siente en la actualidad:

“He trabajado muy duro para estar donde estoy y ahora es cuando siento que me merezco todo eso, pero antes sentía que, no sé, que sales y todo está todo en contra tuyo. Llegaba a mi casa y me derrumbaba, era una mujer ansiosa, acelerada que creía que no iba a llegar”.

Pero además, no perdió el momento para hablar de lo que tenía en mente para el futuro:

“Mi propósito es dejar de tener propósitos tan imposibles, este año no voy a hacer dieta, no iré al gimnasio, este año trataré de estar contenta con lo que tengo, de aceptarme como soy, de quererme y seguiré en ese proceso tan bello que vengo trabajando hace ya varios años de autoestima y de amor”.

A pesar de que ama su trabajo, confesó que es muy difícil, sobre todo por los rechazos que constantemente recibe a lo largo de la carrera:

“Es una carrera en la que todo el tiempo te están diciendo que no, entonces cada vez que llega un sí, uno celebra por el dolor de rechazo que recibió”.

