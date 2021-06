green

Víctor Manuelle, conocido como “El sonero de la juventud”, se convirtió en abuelo hace poco, a sus 50 años de edad, luego de que su hija mayor, Yanishka, trajo al mundo a la pequeña Dylara.

Es así como Víctor Manuelle ha convertido buena parte de su Instagram en una muestra del cariño que tiene por su pequeña nieta. Estas son algunas de las postales junto a la niña:

Víctor Manuelle lloró por su nieta

El intérprete de canciones como ‘Dile a ella’, ‘Como una estrella’ y ‘Tengo ganas’ publicó un video en el que tuvo a Dylara y tuvo una imagen que lo llevó a las lágrimas. Así lo relató él mismo:

“Aquí mi primer bolero con mi nieta, me puse a pensar en cómo sería bailar con ella en sus 15 (años) y me puse a llorar. Abuelo sentimental, me tiene loco”, escribió Víctor Manuelle, junto a un video en el que se le conmovido con la niña en sus brazos.

Este es el video que ya tiene más de 247 mil reproducciones, en un Instagram que cuenta con más de un millón de seguidores: