La vida de maternidad es algo que Valerie Domínguez parece disfrutar con su hijo Thiago, en medio de los múltiples aprendizajes que tiene en este proceso esta mujer a sus 40 años.

El pequeño Thiago, que nació luego de 41 horas de trabajo de parto en un hospital de Miami (Estados Unidos), es la inspiración y exigencia de la presentadora y actriz barranquillera, por lo que suele compartir sus momentos y situaciones. Esta es una de esas postales en Instagram:

Fue así como aprovechó para contar una pequeña anécdota que confirma que un recién nacido se convierte en una pasión y exigencia de tiempo completo, que consume en buena parte la responsabilidad de las mamás.

Valerie Domínguez, que celebró su primer Día de la Madre este año, publicó en su cuenta de Instagram el relato en sus historias acerca de un ejemplo de cómo la atención para Thiago la obliga a ceder por instantes sus espacios personales.

“Miren esta belleza”, comienza diciendo la presentadora, mientras le da pecho a su hijo. “Yo pensé que hoy sí me iba a dejar pegarme un ‘duchazo’ de esos, como los de antes, pero no. Me tocó salir corriendo de la ducha, me sacó. Se despertó una hora y media antes de lo que le tocaba, pero como esto (la lactancia al bebé) es a libre demanda, ni modo”, relató con una sonrisa de resignación al final.

Este es el video del relato de Valerie Domínguez mientras amamanta a su pequeño hijo, compartido por un usuario en Twitter:

La confesión de Valerie Domínguez mientras amamanta. pic.twitter.com/i0oxc0Nl4h — Ana (@PuraCensura) June 13, 2021

La exseñorita Colombia tiene más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y desde la llegada de Thiago a su vida, el 19 de mayo de 2021, ha publicado esta, entre otras incidencias de su familia.

Entre las últimas situaciones que compartió Valerie se destaca el del agradecimiento que le dio al padre del bebé, Juan David ‘el Pollo’ Echeverry, en una publicación que tuvo un error del que la mujer luego se percató.