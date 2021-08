Aunque este 9 de agosto se mostró optimista y señaló en W Radio que su papá “al día de hoy está respondiendo muy bien con el tratamiento”, el heredero del intérprete de ‘Por tu maldito amor’ y ‘Mujeres divinas’ también indicó por qué el artista sigue hospitalizado y otros datos.

“Tuvo una lesión en una cervical, afortunadamente nada más le pellizcó la médula. Tuvo una intervención y está respondiendo bien, estamos esperando que continúe así las siguientes 24 horas. Los médicos nos dicen que está estable, pero estamos esperando que tenga la recuperación necesaria y para eso no hay tiempo especificado. [Hay que esperar a que] empiece a desinflamarse la médula”, fue lo primero que aclaró el hijo de ‘Chente’ en la emisora.

(Vea también: Con cuántas mujeres se casó Vicente Fernández y quiénes son sus hijos)

Enseguida, el familiar del famoso mexicano también confirmó lo que le dijeron en el nombrado medio, que su progenitor lo que tiene es “un trauma en la columna cervical y está en cuidados intensivos”.

Asimismo, detalló que, pese a que el llamado ‘Charro de Huentitán’, que el mes pasado también presentó problemas de salud, está consciente, no tiene movilidad, por el momento.

Lee También

“Le pusieron oxígeno para que tuviera un 100 %, porque natural estaba faltándole un poco para llegar al margen aceptable, normal. Por eso se le adicionó el oxígeno, por la posición, de que está en cama, no tiene movimiento… no se puede mover normalmente. […] Afortunadamente, tiene conciencia, no perdió la conciencia, nos reconoce perfectamente. Estamos a la espera de cómo vayan a resultar los tratamientos”, agregó Vicente Fernández Jr. en la frecuencia radial.

¿Qué le pasó a Vicente Fernández?

Como se mencionó anteriormente, el cantante de ‘El rey’ y ‘Estos celos’ sufrió un accidente. Lo que se dice es que el hecho se registró el viernes 6 de agosto, en el rancho que la estrella de la música tiene en México.

Medios mexicanos aseguran que la caída fue fuerte cuando la celebridad se resbaló mientras caminaba en su cuarto y se golpeó en sus cervicales.