green

La mujer de la serie está casada con Pablo de la Torre, pero, cuando él se entera que ella le es infiel, empiezan un proceso de divorcio. Ahí se descubre que la hija que tenían no es de él y, además, se empiezan a notar los problemas psiquiátricos de Carolina, pues hasta inventó que su marido la maltrataba, con el fin de manipularlo a él y a su niña, y luego fingió ser buena, para lograr el perdón de ellos e intentar evitar la separación.

Esas características del personaje de ‘La venganza de Analía’ habrían afectado la vida personal de la actriz que lo interpreta, pues cuando estaba metida en los zapatos de esa mujer, a Juliana empezaron a sucederle “cosas rarísimas”, como si se hubiera quedado con toda esa energía negra de Carolina, al punto que tuvo que recurrir a una bioenergética, recordó en el matutino.

“Todos los electrodomésticos de mi casa se dañaron. Yo llegaba a mi casa como con una sensación superrara. Manejo bien, señores, lo quiero advertir, pero durante las grabaciones de ‘Analía’ me estrellé tres veces; gracias a Dios en los parqueaderos”, explicó la artista.

Y continuó: “Entonces, fui a ver a mi bioenergética y le dije: ‘Eli, algo me está pasando, no es normal’. Empezamos a hacer un trabajo para dejar a Carolina cada vez que salíamos de grabación y darle también una bienvenida cada vez que llegaba a grabar. Porque Carolina se me estaba quedando, y sus emociones y su angustia. Toda esta adrenalina con la que vive esta mujer se me estaba empezando a quedar un poquito, así que me tocó hacer un trabajo emocional duro, pero creo que funcionó y al final todo se arregló”.

Contrario a ese personaje, actualmente Juliana también está apareciendo en ‘El general Naranjo’ dando vida a Claudia, la esposa del protagonista, que es una mujer buena. El papel le gustó tanto, que de ese sí no quería salirse, según agregó en la entrevista con ‘Día a día’, en la que además de sus proyectos profesionales habló de su hija y de cómo pasa la cuarentena por el coronavirus.