En la serie, ella interpretó a Claudia Luque, la esposa del protagonista, el general Óscar Naranjo, cuyo papel hace el actor Christian Meier. Por eso, en varias escenas tuvieron que actuar desde besos hasta encuentro sexuales.

Pero grabar algunos de esos momentos amorosos de sus personajes, a Juliana le generaba risa, reconoció en el matutino.

“Me pasaba una cosa muy rara y cada vez que íbamos a empezar a hacer escenas como románticas con Christian a mí me daban unos ataques de risa, pero no les puedo explicar”, dijo la famosa, por lo que el presentador del programa Carlos Calero le preguntó que si eran nervios, pero ella lo negó:

“No, ni siquiera [eran nervios]. ¡Yo no sé qué me pasaba! Me moría de la risa. Y a veces ya entraba en escena y, de pronto, en la mitad del beso apasionado yo me moría de la risa, y Christian era como: ‘¿Galvis, qué pasa?’”.

Eso no era lo único que le expresaba su colega cuando ella empezaba a reírse. En palabras de Juliana, en la emisión en vivo del viernes de ‘Día a día’: “Christian me decía: ‘Mira, te quiero decir que yo he pasado de todo con las actrices que he trabajado, pero a ninguna le daba risa hacer estas escenas conmigo y darme besos’. Yo le decía: ‘No sé qué me pasa contigo’”.

Esta no es la única declaración de Juliana sobre los ataques de risa, por los que los directores de ‘El general Naranjo’ también le decían “¡Ya, Galvis, en serio!”. Hace unos días, ella también habló del tema en un video del canal de YouTube de Caracol Televisión.

Allí, además de contar lo de la risa, se refirió en general a lo incómodo que es hacer grabaciones de amor en televisión.

“Estas escenas para nosotros los actores son jartas y uno siempre quiere que salgan rápido, y queden de una porque, a veces, son un poco incómodas, pero con Christian me pasaba que cada vez que empezábamos me daba un ataque de risa”, explicó Juliana.

Aquí dejamos algunas de las escenas de amor que hicieron Juliana y Christian para ‘El general Naranjo’; la grabación la subió un usuario de YouTube y es de los primeros capítulos de la serie (minuto 10:31).