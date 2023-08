La paisa Valeria Duque, que ha sido noticia en las últimas semanas en redes sociales, volvió a desmentir las acusaciones que la culpaban de la ruptura sentimental de Rauw Alejandro con Rosalía.

Ella dejó claro, en charla con La Red, que no tuvo absolutamente nada que ver con ese suceso y se encuentra haciendo todo el proceso legal en contra de las personas que la culparon de dicho acto.

La modelo antioqueña, entretanto, habló en el citado medio otros detalles de ese momento en el que se encontró al cantante puertorriqueño. Ella dice que fue una coincidencia, hablaron por unos minutos y nada más.

“Soy fan de él, me encanta su música. En muchísimos ‘reels’ que hago pongo su música, pero la gente no entiende […] Me sigue molestando, qué pereza”, dijo Valeria Duque, sobre los comentarios en su contra. La ‘influencer’ relató detalles de esa noche en La Red: “A mí también me encanta bailar y todo el tiempo he bailado su música. Estuve estudiando en México actuación y allí Rauw [Alejandro]se presentaba. Tengo allá muchos amigos y amigas y me conseguí la boleta. Yo fui al concierto con mi amiga”, relató. “En México hubo un evento en el que habían demasiadas personas, entre ellos amigos míos. Allá fue él con su equipo, sus bailarines… Yo sí lo vi y hablamos unos minutos porque había mucha gente, y ya”, remarcó.

Dice ella que le preguntó respecto a una posible gira en Colombia y el cantante le respondió que pronto: “Yo le pregunté que cuándo pasaba por Medellín —creo que viene en octubre— y me dijo que ama Medellín y que vendrá”.

La modelo paisa, entre risas, respondió a la pregunta sobre si aceptaría salir con el cantante de música urbana. Con algo de pena dijo que no sabía. “No sé… No voy a responder esa pregunta en este momento. Lo que sí quiero dejar claro es que yo no me meto con hombres comprometidos”, aseguró la ‘influenciadora’.

Posterior a eso, el periodista le preguntó si le parece atractivo el puertorriqueño, ella —achantada otra vez— aceptó con la cabeza que “sí es bonito”. “Él tiene su flowcito, es más como su personalidad”, confesó.