Aunque ella ya había emitido un comunicado en el que desmentía todas las acusaciones por haber estado, según una persona que escribió en Twitter, con Rauw Alejandro, Valeria Duque decidió explicar a profundidad cómo fue ese pequeño encuentro que tuvo con el cantante.

“Yo estuve en un concierto en México y ella asegura que ese día pasó, que yo me fui con él y eso es mentira. La gente va a mi perfil, ve que estuve en el concierto como una fan más y pues le creen la historia. Es falso. No tengo nada que ver en la relación de esos dos personajes, los admiro demasiado, soy seguidora de ellos, pero no tengo nada que ver ni en su ruptura ni tengo relación con ellos, mucho menos con él. Lo conocí, estuvo en su concierto, pero fui una fan más”, aseguró en W Radio la modelo colombiana que pasó por el ‘Desafío’ y que también han relacionado con James.

En el video publicado en sus redes sociales, ella tiene una manilla que no todos pueden tener, pues le da acceso a algunas zonas privilegiadas detrás del escenario. A pesar de ello, asegura Valeria, nunca pasó más allá de los límites. Esta es la publicación en el que se veía la entrada especial y que la modelo borró de sus redes sociales.

Todo hay que decirlo, se fue muy bizcocha esa noche. Yo también se lo hubiera dado 🤭🤣 pic.twitter.com/RnrNvL8YI9 — Rosarito ツ (@MieIDeFIorez) July 26, 2023

(Vea también: Quiénes son Valeria Duque y Laura Sánchez, las dos modelos que se hicieron famosas en Colombia)

“Yo conozco a muchas personas en el medio porque llevo años trabajando en esto. Yo estoy en ‘backstage’ en casi todos los conciertos a los que voy y no porque esté directamente relacionada con el artista, sino porque conozco a gente del medio. Yo ni siquiera estuve en ‘backstage’. Entre con la manilla, pero nunca estuve allá con el artista y su equipo“, aseguró la modelo colombiana.

Sin embargo, sí hubo un corto encuentro entre Valeria Duque y Rauw Alejandro. Fue en una ‘after party’ al que asistió junto a una amiga y otras personas más.

“Después hubo un evento. Yo sí vi a Rau… (se abstiene de decir el nombre), yo sí vi al artista, no hablé con él más de 5 minutos y eso fue todo. Había cientos de personas queriéndolo conocer a él, yo fui una fan mas que lo conoció. Es más, eso no es ni siquiera conocer, me lo presentaron y hablé cinco minutos con él y eso fue todo. No supe qué pasó después. Yo estaba con una amiga mía, me fui para mi hotel. No tuve nada que ver con él”, amplió Valeria Duque sobre esa noche en México.

De hecho, aunque su nombre nunca apareció en el hilo de Twitter que creó todo este rumor, algunas personas aseguraron que sí era real lo que decían porque se seguían mutuamente con el mánager del cantante en redes sociales. En W Radio, ella explicó que efectivamente lo conoce y hasta llegaron a la conclusión de que debían pronunciarse ante las mentiras que estaban diciendo sobre ellos.

Lee También

“Yo hice la publicación por iniciativa propia. Yo soy amiga de su mánager (de Rauw Alejandro) y quedamos de acuerdo en que teníamos que pronunciarnos. Cada quien por su lado. Yo misma escribí hice mi comunicado porque eran millones y debía defenderme”, dijo.

Ahora, dice Valeria Duque, tomará acciones legales contra la personas que escribió en redes sociales la historia que originó todo este rumor, aunque esa mujer nunca mencionó directamente a la modelo, por lo que muchos ven difícil que se le pueda implicar fácilmente.