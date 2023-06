Ahora mismo se ha dado a conocer que la editora en jefe de la revista Vogue, Anna Wintour ha lanzado una vacante para ser su ayudante, un empleo que ofrece alrededor de 113 mil pesos al mes, esto se dio a conocer por medio de la editorial Condé Nast.

A pesar de que la vacante no menciona a Anna, la descripción del empleo es “asistente del Editor Jefe de American Vogue y Director Global de Contenidos”, es decir, el puesto de Wintour, además en la vacante se mencionó las actividades que debería realizar.

El anuncio menciona que la persona que se convierta en la asistente de Wintour deberá gestionar la agenda de la editora, hacerse responsable de organizar las reuniones y los materiales que se utilizarán en ellas, responsabilizarse de la asistencia tecnológica, así como los suministros que se utilizan en la oficina y coordinar su mantenimiento.

Además de que deberá responder las llamadas, dar seguimiento a los proyectos, asistir con la coordinación y preparación de presentaciones, materiales para reuniones y proyectos especiales en nombre de la editorial; el sueldo justifica las altas responsabilidades.

El salario que se ofrece para el puesto va de 60 mil a 80 mil dólares, es decir, entre un millón 29 mil y un millón 372 mil pesos mexicanos, de acuerdo las “habilidades, capacitación, experiencia y educación” del postulante.

Internautas compararon el empleo con la famosa película “El Diablo Viste A la Moda” recordando como la actriz Anne Hathaway era ayudante de una editora en jefe de una de las revistas más importantes.

Anna Wintour is looking for a new assistant. Let the games begin! pic.twitter.com/FpzK301yWD

— Link Lauren (@itslinklauren) June 13, 2023