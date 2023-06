La Embajada de Estados Unidos en México lanza constantemente vacantes laborales, y es por medio de sus redes sociales que se dan a conocer estos puestos, incluso informando una vacante con un sueldo de más de 700 mil pesos.

El puesto que ofrece un sueldo de más de 700 mil pesos mexicanos es Especialista Comercial con un sueldo de $745,072 pesos anuales, está persona deberá ayudar a desarrollar y organizar estrategias de marketing, incluyendo estudios e informes de mercado.

“El Especialista Comercial es responsable de representar al Departamento de Comercio de los Estados Unidos (USDOC), al Servicio de Comercio Exterior de los Estados Unidos (USFCS) en México. Se desempeña como analista profesional y asesor del personal de EE. UU. en la planificación, organización y administración de programas para facilitar la comercialización de bienes y servicios de EE. UU.”, anotan.

Trade between Northeast 🇺🇸#US and 🇲🇽#Mexico exceeds trade between the US, Sweden 🇸🇪, and Denmark🇩🇰 combined.

🤝These strong ties highlight the complementarity of our economies and the depth of our partnership 🇺🇸🇲🇽#USMCATuesdays pic.twitter.com/TfNLoyOMWR

— Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) June 20, 2023