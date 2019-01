Algunos usuarios le escribieron que se estaba gastando la plata que le dejó el ‘Cacique de La Junta’ en intervenciones estéticas.

Ante estos comentarios, Martínez dijo al programa La Red, de Caracol TV, que ella no tiene dinero para practicarse ese tipo de cirugías y que después de la muerte de Diomedes Díaz, solo se ha centrado en sacar a sus hijos adelante.

“Hay mucha gente que dice que salgo de un quirófano para me meterme en otro, pero la verdad es que no me he operado. Solo me he hecho dos cirugías en mi vida y la última vez que pasé por el quirófano fue hace más de 15 años”, afirmó Martínez.

Agregó que es una persona profesional, que tiene su propio negocio, y que solo vive para sus hijos.

Estas son las fotos que generaron polémica en las redes sociales: