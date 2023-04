Twitter había retirado en popular chulo azul con la idea de que quienes lo quisieran tener pagaran por ello, lo que afectó a personas influyentes y con gran cantidad de seguidores en todo el mundo, pues se trataba de un símbolo que ayudaba a distinguir cuentas verdaderas de las falsas.

Sin embargo, 2 días después de la particular medida, el magnate surafricano Elon Musk, dueño de la plataforma, decidió echarse para atrás y autorizó que el logotipo de seguridad apareciera de nuevo sin hacer el cobro que pretendía.

En ese sentido, todos los que vieron de nuevo sus respectivas cuentas con el símbolo de verificación empezaron a celebrar y a decir en distintos trinos que no habían pagado un peso por retomar el símbolo.

El periodista colombiano, que se caracteriza por la intensa actividad que tiene en la red social, en la que cuenta con más de 2,6 millones de seguidores, festejó lo sucedido y emitió un particular trino.

“Están devolviendo los chulos azules como en piñata”, escribió después de ver su perfil verificado.

Sin embargo, este comentario no le gustó a un tuitero que le replicó por la misma vía, pues no dio crédito a las palabras de De Bedout: “Diga la verdad, Félix, cuánto pagó y por cuánto tiempo?”.

Ese comentario desató toda la ira del periodista, que con palabras de alto calibre le contestó y hasta con amenaza incluida.

“No sea sapo y metido. Pagué el chulo azul ultra plus megarecargado que me permite desaparecer de Twitter las cuentas que no me gusten. Ojo pues”, escribió.

Acá, el particular cruce:

No sea sapo y metido. Pague el chulo azul ultra plus megarecargado que me permite desaparecer de Twitter las cuentas que no me gusten. Ojo pues.

