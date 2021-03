green

Después de la muerte del cantante Jorge Oñate, el pasado 28 de febrero, sus seguidores se vieron bastante afectados por la situación, pues muchos además de escuchar su música se sentían identificados con él.

Sin embargo, Oñate volvió a estar en boca de todo mundo después de que su mánager, José Eduardo el ‘Mono’ Romero, publicara una foto en cuclillas junto al lugar en que reposan sus restos.

En la imagen se evidencia el estado de la tumba, que para muchos se pasa de sencilla, pues hasta el momento sigue en obra negra y no tiene lápida. Además, su nombre, fecha de nacimiento y de muerte están marcadas sin ‘delicadeza’ en el cemento que ya está seco.

Muchos de sus seguidores se indignaron por diversas razones, como que en el lugar donde sepultaron el cuerpo del ‘Jilguero de América’ no estuviera adornado como debería ser, que al estar casi en el piso no es visible y que, además, después de casi un mes de su muerte no tenga ni una lápida.

Así mismo algunos fanáticos aseguraron que el cantante ya había sido olvidado y preguntaron cómo, con la fortuna que Oñate seguramente dejó a su familia, era posible que “no se le hayan destinado los recursos para una tumba digna“.

Por su parte, al ver la molestia de muchos, el ‘Mono’ se pronunció al respecto, afirmando que había sido un deseo en vida del cantante ser enterrado al lado de su madre, y escribió en la misma publicación: “La humildad y sencillez que ven allí es la que lo caracterizó toda su vida”. Igualmente, aseguró que la familia seguía en el proceso para comprar una lápida a la altura, pero que todo llevaba su tiempo.

Aquí, la foto publicada por el mánager de Jorge Oñate.