Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

En días pasados, la cantante de la banda ChocQuibTown, Goyo a través de sus redes sociales publicó ‘story time’ en el que relató que en una ocasión les habrían sido infiel en sus narices.

(Vea también: A novio de Rosalía lo pillaron mal parqueado con otra famosa actriz: ¿de quién se trata?)

En el video compartido por la artista, mientras se realiza su rutina desmaquillante narró que eran más personas en la relación, “estábamos siendo, prácticamente gemelas de fluidos con varias mujeres”. Sin embargo, en ningún momento se refirió a su expareja ‘Tostao’.

Por su parte, el también cantante, a través de su cuenta de X, tras las declaraciones de Goyo afirmó: “todos somos el malo en una historia mal contada”.

Lee También

En días recientes, ‘Tostao’ fue invitado a una entrevista en el programa ‘Los Impresentables’ de la emisora Los 40 Principales, en el que le preguntaron si había entablado conversación con Goyo luego de la controversia en redes.

“Yo le escribí, yo le dije; oye me parece una falta de respeto que estés haciendo eso, obviamente en ese momento le escribí en un tono sarcástico; si vas a ser ‘story time’ hazlo de estas cosas. Que son cosas que tú y yo sabemos que pasaron y que te involucran a ti”, afirmó el artista.

(Lea también: Danna Paola contó que tuvo romance con Neymar y por qué no funcionó: “Me supe ir a tiempo”)

Finalmente, ‘Tostao’ afirmó que si le habría sido infiel a Goyo, pero no de la forma en que la artista lo narra, “yo no soy una santa paloma. Te lo digo, si hay cosas que he hecho mal. En algún momento yo tuve una infidelidad, porque no la saca a colación, la verdadera”, y agregó que el nombre de la mujer es Patricia, para que no la relacionaran con su actual pareja, la odontóloga y ortodoncista Guigliola Valencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LOS40 Colombia (@los40colombia)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.