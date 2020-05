Parece que la adrenalina sigue siendo poca para el guapo artista, pues luego de escalar el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, y lograr subirse a un avión en pleno despegue, ahora saldrá de la Tierra para convertirse en el primer actor en grabar una cinta fuera del planeta.

La noticia fue confirmada por Jim Bridenstine, admnistrador de la NASA, fue quien anunció que Tom entrará dentro de poco en órbita, y aseguró que todos allí están “emocionados de trabajar” con el artista “en una película a bordo de la Estación Espacial Internacional”.

“Necesitamos medios populares para inspirar a una nueva generación de ingenieros y científicos a hacer realidad los ambiciosos planes de la NASA“, explicó el directivo en el trino.

Esto confirmaría los rumores que se tejieron hace un tiempo, cuando se dijo que Tom y Elon estaban buscando asociarse con la entidad para desarrollar una película de acción y aventura.

TMZ pudo confirmar que, según algunos informes, la película no es otra secuela de ‘Misión Imposible’.

Aquí, el trino:

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020